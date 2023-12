O La Casserole, restaurante francês localizado no Largo do Arouche, anunciou um novo menu pensado especialmente para a ceia de Natal e do Ano Novo. Focado em trazer um pedaço da cultura gastronômica da França para as celebrações, o cardápio oferece pratos com ingredientes recorrentes no menu da casa, como o foie gras.

Entre os destaques dos pratos principais, o bacalhau confitado, servido com mousseline de batata, aposta na leveza oferecida pelo preparo lento do peixe no azeite. O cardápio especial para as festas também conta com steak tartare, filé Rossini com redução de vinho do Porto e outros tipos de entradas e sobremesas. Vale notar que todas as etapas do jantar contam com opções veganas e vegetarianas.

Pavlova do La Casserole, do menu especial de fim de ano Foto: Tales Hidequi

Os clientes podem optar por dois tipos de jantar: o Célébration (R$ 380), que foi pensado para ser uma opção mais express, com 4 etapas pensadas especialmente para quem tem compromissos antes ou depois do jantar; e o Festivité (R$ 540), que conta com 6 etapas para quem deseja celebrar a noite no restaurante.

Recomenda-se fazer a reserva com antecedência, pelo endereço de e-mail eventos@lacasserole.com.br, ou pelo site www.lacasserole.com.br.

Está com preguiça de preparar a ceia?

Serviço: Endereço: Largo do Arouche, 346, Centro. Datas: 24/12 e 31/12, das 19h às 00h. Telefone: (11) 3331-6283. Instagram: @lacasserole1954