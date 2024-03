18 vinhos para Páscoa para uma harmonização perfeita com bacalhau e peixes

O vinho é parte integrante das celebrações que envolvem peixes em muitas culturas ao redor do mundo, incluindo a Páscoa. Seja um tinto encorpado, um branco refrescante ou um espumante festivo, há uma variedade de opções para todos os paladares e pratos típicos.

Para ajudá-lo a fazer as seleções que mais vão harmonizar bem nessa data, durante o encontro em família ou com amigos, a matéria de Suzana Barelli revelou um teste às cegas com especialistas no assunto que elegeram 18 opções de vinhos.

Rosés

Le Rosé de S. 2020

Calafuria 2021

Sabina Syrah Rosé 2021

À Table!!!

Brancos

Muros Antigos Escolha 2021 (fresco)

Marquês de Borba Colheita 2021 (estruturado)

Amitié Oak Barrel 2020 (estruturado)

Herdade de São Miguel Colheita Selecionada 2020 (estruturado)

Trentham Estate Pinot Gris 2021 (fresco)

Julian Reynolds Arinto 2021 (estruturado)

Bacalhau Escolha 2018 (estruturado)

Ameal Loureiro 2021 (fresco)

Limoux Méditerranéen 2018 (estruturado)

Calle Contastini 2020 (estruturado)

Tintos

Drink Me 2020

Lagoalva Tinto 2020

Morandé Terrarum Reseva País 2020

Vinha da Malhada 2019

Leia o conteúdo completo para conferir detalhes do sabores, o teor de álcool e quais são as características principais de cada vinho para harmonizar na páscoa de 2024.