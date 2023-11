Black Friday: 2 sugestões de restaurante para quem gosta de comida italiana e frango frito

A Black Friday se tornou um dos eventos de compras mais aguardados no Brasil, e este ano promete ser um grande festival de ofertas. Durante os dias 20 a 26 de novembro, Abbraccio e Aussie - restaurantes pertencentes à holding Bloomin’ Brands, vão agradar desde os amantes de gastronomia italiana aos “chicken lovers”, e prometem uma celebração de sabor memorável aos consumidores.

Abbraccio

Para aqueles que desejam desfrutar dos sabores de Abbraccio dentro do conforto do lar, a rede oferecerá uma promoção especial para o delivery. Os clientes poderão saborear um dos pratos mais apreciados da culinária italiana na versão em dobro, o carbonara. Serão dois pratos de carbonara, spaghetti servido com um cremoso molho de parmesão, pancetta e gema de ovo, por apenas R$ 99,90. Os pedidos poderão ser realizados via Ifood.

Já quem deseja vivenciar o ambiente agradável do restaurante pode aproveitar a promoção nas unidades físicas da marca. Ela inclui dois pratos do delicioso carbonara, duas taças de vinho, um Quadrato di Cioccolato (uma fatia de bolo de chocolate, recheado com ganache de chocolate meio amargo, coberto por calda de chocolate e finalizada com mousse de chocolate cremoso) e uma porção de Carbonara Bites (bolinhos de risotto feitos com arroz arbóreo e pancetta), por R$ 149,90.

Aussie

Restaurante especializado em frango, as unidades do Aussie nas cidades de São Paulo (Shopping Eldorado) e Rio de Janeiro (New York City Center) oferecerão uma promoção exclusiva mediante a aplicação do cupom disponível nas redes sociais da marca.

Os consumidores podem desfrutar do combo Smoked Honey Mustard Chicken, um sanduíche de respeito com 115 gramas peito de frango empanado e crocante servido com alface, tomate, picles, maionese defumada e molho Honey Mustard, no pão tipo brioche, que vem acompanhado por bebida e batatas fritas com tempero especial ou duas tiras de peito de frango empanadas e preparadas com mix de temperos a partir de R$ 19,90.

As regiões citadas também contarão com as ofertas fixas do delivery da marca, como o combo de 2 sanduíches por R$ 34,90, ou a combinação de 1 sanduíche + 1 acompanhamento + 1 bebida por R$ 29,90. Isso fora os itens individuais, como as deliciosas Aussie Chips, R$ 14,90, ou 3 Crispy Chicken Tenders, também por R$ 14,90.

