3 lugares com sorvetes exóticos para se refrescar no calor em São Paulo

Para se refrescar nesse calorão que predomina atualmente em diversos estados, um sorvete como sobremesa poderia cair bem. Porém, a verdade é que podemos mergulhar em refrescantes de diferentes sabores e muitas vezes não conhecemos localidades para experimentá-los.

Pensando nisso, o Paladar separou três sorveterias para uma experiência completa na gastronomia. O primeiro deles é o Alberto dei Gelati, localizado no Jardins, que tem como grande destaque o gelato azul, feito com spirulina, alga de água doce e infusão de flores.

‘’O sabor da alga é muito diferente do que estamos acostumados e a infusão de flores faz com que você comece a sentir o sabor já pelo olfato’', explica a gelataia Fernanda Pamplona.

Uma outra opção também é a Gelato Boutique, com uma unidade no Shopping Cidade São Paulo, que possui parceria com 5 produtores de queijo paulista e apresenta sabores exóticos entre as opções: gelato de queijo tulha com banana caramelizada, gelato de requeijão de prato, leite e goiabada ou o gelato de queijo gregório condimentado com feno grego.

Por último, a sorveteria libanesa Bachir, na Vila Nova Conceição e Oscar Freire, traz sabores típicos do Líbano como o ashta, que é um leite temperado com essência de flor de laranjeira e damasco, por exemplo, carregando um toque especial na finalização da casquinha com uma camada de pistache triturado.

