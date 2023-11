Os dias de calor extremo pedem diferentes estratégias para se refrescar, como água de coco, sucos de frutas, comidas frias, saladas, sorvetes e picolés. Embora sejam uma boa opção para driblar o calorão, a história conta que os picolés foram inventados no inverno. Em 1905, Frank Epperson esqueceu um copo com refresco em pó com um palito na parte de fora da sua casa, e no dia seguinte, encontrou uma sobremesa refrescante e saborosa.

A chef Heloísa Bacellar, do Na Casa da Helô, preparou algumas versões de picolés super fáceis de fazer em casa, que combinam frutas e outros ingredientes para dar uma alternativa nutritiva e que vai contribuir também para a hidratação neste período de clima quente. Confira abaixo a seleção de receitas práticas:

Picolé de creme de avelã com chocolate

Picolé de creme de avelã. Foto: Ana Bacellar

Helô Bacellar apresenta uma receita prática e deliciosa, que une cremosidade e aquele geladinho tão necessário nos dias em que os termômetros estão marcando temperaturas lá em cima. Você pode utilizar tanto a famosa Nutella, a marca que se tornou sinônimo de creme de avelã com chocolate, quanto outros produtos mais artesanais ou caseiros. Confira o passo a passo clicando no link abaixo.

Veja a receita

Picolé caseiro de banana

Picolé de banana da chef Heloísa Bacellar Foto: Ana Bacellar

A banana garante uma textura cremosa e um dulçor natural ao picolé, além de fornecer nutrientes como o potássio, em uma sobremesa de caráter mais saudável. Aproveite a oportunidade para utilizar aquelas bananas maduras que você esqueceu na fruteira. Veja o passo a passo no link abaixo.

Veja receita

Picolé vegano de coco

Picolé vegano de coco da chef Heloísa Bacellar. Foto: Ana Bacellar

Veja como fazer uma receita prática de picolé de coco, que não leva produtos de origem animal e é perfeita também para quem é intolerante à lactose e quer se refrescar nessa época de calor. Aprenda a fazer esse picolé delicioso clicando no link abaixo.

Veja a receita

Picolé de iogurte com morango

Picolé de morango caseiro da chef Helô Bacellar. Foto: Ana Bacellar

Uma combinação que não poderia dar errado. A chef recomenda deixar uma parte dos morangos picados para misturar na massa do picolé, para desfrutar de um picolé com pedacinhos da fruta. A base de iogurte também pode ser aproveitada com outras frutas e ingredientes, vale usar a criatividade para fazer sua própria criação. Confira a receita super prática abaixo.

Veja a receita

Picolé de salada de frutas

Picolé de salada de fruta. Foto: Ana Bacellar

Essa receita fácil combina frutas como mamão papaia e manga em um picolé que tem bananas maduras como base, que vão deixar os picolés saborosos e com estrutura. Permita-se experimentar diferentes combinações com as suas frutas favoritas, seguindo essa mesma base e processos. Confira abaixo o passo a passo.

Veja a receita