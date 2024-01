3 melhores marcas de azeite extra virgem: qual foi o critério dos jurados?

A matéria de Chris Campos, com o título ‘Qual o melhor azeite extra virgem até 70 reais?’, destacou os três principais azeites extra virgem do mercado segundo especialistas: Las Doscientas (1º), O.live & Co (2º) e Cocinero (3º).

Para a degustação às cegas organizada pelo Paladar, foram selecionadas 20 marcas comuns nas prateleiras para a avaliação, dando ênfase em aspectos como amargor, picância e aroma.

Nesse contexto, a Las Doscientas conquistou o primeiro lugar ao ter notável equilíbrio no sabor e aroma levemente herbáceo, além das imperfeições menos perceptíveis. Enquanto isso, apesar da picância evidente, a segunda colocação revelou irregularidade na fermentação.

A terceira posição, por sua vez, perdeu pontos devido ao defeito no aroma, mas garantiu seu lugar no pódio pelos toques suaves entre picância e amargor. Leia o conteúdo completo.