3 restaurantes imperdíveis em Tiradentes

Minas Gerais é conhecido por abrigar momentos históricos e uma arquitetura marcante, além de oferecer uma gastronomia única em todos os seus municípios, especialmente pelos queijos. Mas são somente por eles.

Tiradentes é uma das regiões que se destaca nesse aspecto gastronômico. Esta matéria escrita por Chris Campos destaca três restaurantes que merecem ser conhecidos: Morada Tiradentes, Veredas Fermentaria e Gelatos da Vila.

Morada Tiradentes

Os chefs Helena Schmidt e Dida Borges idealizaram este espaço para oferecer um brunch que inclui ingredientes regionais. De quinta a domingo, panquecas, waffles e ovos são alguns exemplos do que pode ser saboreado.

“Tivemos que adaptar e adicionar pratos também para o almoço, uma demanda sentida ao longo do processo”, conta Helena, sobre as mudanças que ampliaram o cardápio da casa.

Gelatos da Vila

Este estabelecimento oferece sorvetes de fabricação própria, totalmente naturais e sem conservantes. Além dos gelatos, há milkshakes e diversas bebidas disponíveis aos clientes.

Veredas Fermentaria

Este local foi pensado especialmente para receber os convidados que desejam se encontrar com amigos ou família. Lá, é possível desfrutar de bons drinques, petiscos, pizzas e sobremesas entre as opções do cardápio. Um destaque adicional é o lambe-lambe, uma bebida típica da região.

