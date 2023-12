3 sugestões para harmonizar vinhos com receitas típicas do Natal

Estamos a poucos dias de distância do Natal e do Ano Novo, e além das frequentes confraternizações em diferentes lugares, seja em ambientes corporativos, estudantis, entre outros comuns aos finais de ano, nos deparamos com as ceias tradicionais de celebração.

E para as ceias, além do empenho para preparar pratos, como peru, farofas, saladas e sobremesas em geral, é necessário pensar em quais bebidas trazer, em especial quais delas vão harmonizar perfeitamente com certas iguarias.

Foi pensando nisso que a importadora do Grupo Famiglia Valduga, Domno Wines, selecionou três sugestões com vinhos importados. Confira abaixo:

Salada caprese com vinho branco

O rótulo Sogno di Ulisse Chardonnay Malvasia é feito com uvas brancas e possui muito frescor, com aroma envolvente e notas de frutas cítricas e tropicais com um delicado toque de pêssego. Sua textura cremosa e sua acidez equilibrada harmonizam perfeitamente com a clássica salada italiana, chamada caprese.

Peru ao molho de laranja com vinho Tenuta Ulisse

O rótulo Tenuta Ulisse Trebbiano D’abruzzo Dop, importado da Itália, também é um vinho branco, e apresenta notas acentuadas de frutas cítricas, tropicais e de caroço, como o pêssego, por exemplo. Tem acidez considerável, frescor, delicadeza e um sabor que perdura no paladar, sendo a combinação perfeita para o peru regado ao molho de laranja.

Chocotone de chocolate meio amargo com vinho Amaranta Montepulciano

Fruto de um processo de 12 meses de maturação em barricas de carvalho americano e francês, o selo Amaranta Montepulciano D’abruzzo Dop tem 14% de teor alcoólico e aroma frutado intenso, acompanhado por especiarias e flores secas. Sua textura macia e gosto levemente amadeirado constituem a harmonização perfeita para um pão natalino recheado com chocolate meio amargo.