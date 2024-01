4 coquetéis sem álcool para o feriado

Desta vez, o feriado do dia 1˚ de janeiro cai em plena segunda-feira, o que significa que alguns setores de trabalho voltam às suas atividades normais já no dia 2 de janeiro, e se você integra um desses setores, é importante aproveitar o feriado para descansar e renovar as energias.

Por essa razão, o Paladar selecionou quatro drinques sem álcool para você fazer em casa e aproveitar as delícias da ceia pós Réveillon sem correr o risco de enfrentar os sintomas da ressaca. Confira abaixo:

Virgin tonic

Se você gosta da mistura de gim com frutas, essa versão que utiliza suco de maçã e limão para substituir o elemento alcoólico pode lhe agradar bastante. Aprenda a fazer aqui.

Versão sem álcool de Gin Tônica com Frutas Foto: Between Buns I Agência Dots

Toranjeira

Com sabor exótico de toranja (fruta que também leva o nome de grapefruit), esse drinque tem um toque levemente picante dado pelo gengibre. Veja o passo a passo aqui.

Coquetel sem álcool feito com Grapefruit e espuma de gengibre e alecrim Foto: Alba I Agência Dots

Ginger lemonade

Esse drinque é a mistura perfeita entre gengibre e limão siciliano, além de ficar pronto em segundos. A receita está disponível aqui.

Bebida refrescante sem álcool feita com gengibre e limão Foto: Maurício Porto

Coquetel Alba

Essa bebida leva ingredientes inusitados, como folha de manjericão, refrigerante de limão, água de coco, entre outros, com um resultado saboroso. Confira aqui.