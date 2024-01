4 receitas com arroz para ter sorte em 2024

O ano de 2024 já deu as boas-vindas ao mundo, repleto de novidades. Há quem trace planos e sonhos para realizar ao longo dos próximos 12 meses e ainda conte com a ajudinha de algumas simpatias, seja pular sete ondas, guardar sementes na carteira, etc.

Existe uma tradição supersticiosa que afirma que o consumo de arroz é capaz de atrair boa sorte, e se você está procurando evitar toda forma de azar e infortúnio neste ano, o Paladar selecionou quatro receitas com o ingrediente para variar o cardápio e, quem sabe, alcançar o desejo. Confira abaixo:

Arroz com champanhe e nozes

Fácil e rápida, essa receita leva apenas seis passos e rende porções generosas. Aprenda a fazer aqui.

Arroz com champanhe Foto: Marcelo Barabani/ AE

Arroz de bacalhau

É um prato típico das comemorações de Páscoa e Ano Novo, mas cai bem em qualquer momento do ano. A receita do chef Massimo Ferrari leva, além de bacalhau e arroz, brócolis, bacon e linguiça; confira aqui.

Arroz de bacalhau. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Arroz Jollof

Prato típico da culinária ganesa, esse arroz mega colorido é fácil de ser feito e exige pouco tempo no preparo. Veja o passo a passo aqui.

Arroz Jollof Foto: Aline Chermoula

Arroz de camarão

Um arroz saborizado com esse fruto do mar pode ser uma ótima aposta para variar o cardápio. Confira as instruções aqui.