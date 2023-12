4 receitas para aproveitar as sobras de Natal

A ceia de Natal geralmente envolve uma dezena de pratos doces e salgados que muitas vezes sobram ao final do noite. Mas para aqueles que estão com a geladeira abarrotadas de coisas e não sabem o que fazer, o Paladar tem a solução.

Com algumas receitas simples você pode transformar essas sobras em novos pratos que acabarão super rápido e evita de jogar comida no lixo.

Salada de bacalhau

Esta receita de salada de bacalhau traz a leveza necessária após uma ceia com pratos mais pesados. Esta salada é feita apenas com uma posta e acompanha grão-de-bico, ovos cozidos e azeitona. Veja aqui.

Sanduíche de pernil

Essa receita é um clássico das sobras de Natal. O pernil desfiado com molho e pão é realmente uma delícia. Veja aqui.

Penne com bacalhau

A massa leva bacalhau desfiado e também pode ser preparada com o pescado assado que sobrou da ceia. Abobrinha, tomates-cereja, azeitonas e alcaparras acrescentam muito sabor ao prato. Veja aqui.

Pain perdu de panetone com creme inglês de cerveja preta

Uma sobremesa que une o panetone com a rabanada, basta passar os pedaços de panetone no leite, açúcar, ovo e canela e frite na frigideira com um pouco de manteiga até ficar dourado. Essa receita fica ótima com mel, geleia ou sorvete de baunilha. Veja aqui.

