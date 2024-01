Pizza com ouro? Descubra o preço da criação brasileira que tem chamado a atenção

Uma pizzaria localizada em Balneário Camboriú, Santa Catarina, tem chamado atenção pela opção inusitada no cardápio, uma pizza recheada com molho bechamel, mussarela uruguaia, queijo parmesão, filé mignon marinado por 24 horas em suco de maça e coberta com nada menos do que folhas de ouro de 24 quilates, além de ser finalizada com raspas das raras (e caras) trufas negras.

Em entrevista à Record, os donos da pizzaria catarinense revelaram que a criação foi feita para simbolizar a cidade e é inspirada em Dubai, local que pertence aos Emirados Árabes e é mundialmente conhecido pelos luxos que vão desde a arquitetura ultramoderna à culinária que utiliza ouro como ingrediente.

Levando o nome de Dubai brasileira, a pizza ainda conta com uma apresentação diferenciada, sendo servida à mesa em uma maleta de joias e tendo trufas negras sendo raspadas ao vivo.

A experiência gastronômica custa R$ 60 por fatia, o que significa que uma pizza com seis fatias sai por R$ 360.