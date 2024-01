Pão de alho: qual é a melhor marca do mercado? Relembre teste

Entre as grandes refeições tipicamente brasileiras, normalmente feitas para reunir familiares e amigos, está o delicioso churrasco, com muita carne vermelha, linguiça e outros itens, como queijo coalho e o queridinho pão de alho.

O acompanhamento é fácil de ser feito em casa, mas há quem opte pela praticidade das versões pré-prontas à venda nos supermercados, e foi pensando nesse público que o Paladar resolveu testar as principais marcas.

Ao todo, foram selecionados pães de alho de seis marcas populares, e suas amostras foram degustadas e criteriosamente avaliadas por cinco especialistas: Antonio Mirandez, sócio da Dona Deôla; Fábio Lazzarini, chef do Varanda Grill; Mariana Weber, da Nuu Alimentos; Patrick Ambrogi, professor de panificação e consultor; e Rodrigo Chaluppe, é diretor do Instituto do Desenvolvimento de Panificação e Confeitaria (IDPC) e sócio da padaria Arizona.

Afim de obter uma comparação mais justa, entraram no teste apenas pães em formato baguete no sabor tradicional - o que significa que as versões com calabresa, queijo ou pimenta ficaram de fora -, e nenhum dos avaliadores teve acesso às embalagens das respectivas amostras até que a degustação fosse concluída.

Como resultado, o pão de alho da marca Zinho liderou o ranking por apresentar um produto com casquinha dourada e interior molhadinho, com textura perfeta e sabor agradável.

O ranking completo ao lado das descrições detalhadas dos jurados você confere na matéria ‘Qual o melhor pão de alho para o churrasco?’, por Danielle Nagase. Leia na íntegra aqui.