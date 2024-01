Água de coco: relembre qual marca foi eleita a melhor do mercado segundo especialistas

Sabe-se bem que a melhor água de coco é aquela que vem direto da fruta, mas a praticidade de não precisar abrir a casca do coco e ainda conseguir um líquido com maior prazo de durabilidade na geladeira faz com que muitos optem pela versão industrializada do produto.

E, assim como sucos, cervejas, cafés e outros itens de fácil acesso no mercado, a água de coco é disposta por diversas marcas, o que pode tornar a escolha de qual delas levar para casa uma tarefa difícil. Para auxiliar nessa empreitada, o Paladar elaborou mais um de seus testes em 2023, contando com a ajuda de três especialistas.

Nesta edição, a avaliação foi feita de forma diferente em relação às outras, que são às cegas. Primeiro, o júri experimentou cada uma das nove marcas selecionadas em copos sem identificação, mas, depois de consumir o líquido, partiu para as suas respectivas embalagens para conferir as tabelas nutricionais afim de conferir seus valores.

Os produtos foram elencados em um ranking, cujo primeiro lugar foi ocupado pela marca Villa Piva. Sua água de coco tem um sabor muito leve, que se aproxima da versão in natura, doce, agradável e com pouco gosto residual. Na embalagem, as informações nutricionais são bem claras e rendeu uma avaliação positiva das especialistas.

O ranking completo e as asserções detalhadas das juradas você confere na íntegra através da matéria ‘Qual a melhor água de coco do mercado?’, por Chris Campos.