Aprenda a fazer carne na AirFryer

Fraldinha na AirFryer Foto: Giulia Cucio

A AirFryer é um eletrodoméstico querido em muitas cozinhas por ser capaz de fritar ou assar batatas, cozinhar vegetais e até mesmo carnes sem fazer muita sujeira no ambiente.

Quando se trata de carne, atingir o ponto certo de suculência e maciez pode ser um desafio e tanto, mas sua cocção em uma fritadeira a ar pode resultar em receitas surpreendentemente saborosas, visto que a tecnologia do aparelho permite que a carne seja cozida de maneira uniforme, garantindo que fique macia por dentro e com uma crosta dourada e crocante por fora.

Bru Calderon, chef da Mondial Eletrodomésticos, compartilhou com o Paladar cinco receitas de carne na AirFryer. Saiba como preparar maminha, fraldinha, bife acebolado, cupim e espetinhos preservando sabor, maciez e outras qualidades e aproveitando ao máximo as aptidões do seu eletroportátil. Confira as receitas aqui.