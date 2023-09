Chef Carole Crema avalia AirFryer e compartilha suas impressões do produto

Recentemente, a chef Carole Crema, conhecida por seu trabalho especialista na área de pâtissier, autora de livros gastronômicos e jurada do programa Que Seja Doce, exibido pelo canal GNT, relatou em coluna suas experiências com a fritadeira a ar - também conhecida como AirFryer.

Ela disse que seus amigos que também são chefs de cozinha lhe deram uma AirFryer como presente de aniversário, e ela usou pela primeira vez há menos de uma semana. A impressão que teve é que o eletrodoméstico nada mais é do que um novo formato do forninho elétrico, produto que se popularizou há pouco mais de 20 anos.

“Quase todo mundo tinha [um produto] assim em cima da bancada da cozinha, um forninho elétrico. Pois é, a AirFryer é tipo um forninho 3.0; ela faz exatamente o que faz um forno, então tem [gera] calor através da radiação, provavelmente. Eu não estudei isso, mas tenho quase certeza que, além de aquecer em temperaturas bem altas, ela faz a circulação do ar [...] vale a pena experimentar quem não tem, eu tô curtindo”, escreveu para o Band.com.

A fritadeira a ar tem ocupado a bancada de muitas cozinha e tem sido uma grande aliada no preparo de diversos alimentos, seja pela praticidade que oferece na redução da sujeira na cozinha ou na redução do tempo de cocção de alguns itens. O Paladar possui sugestões do que preparar em uma AirFryer, confira algumas aqui.