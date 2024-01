Ano novo fit: 4 receitas de doces sem nada de açúcar

Depois do almoço ou jantar sempre bate aquela vontade de comer um docinho, mas para quem começou o ano com a meta de entrar em uma dieta ou está passando por algum tipo de restrição alimentar, a sobremesa pode ser considerada uma inimiga.

No entanto, há maneiras saudáveis de se livrar dessa vontade e você pode apostar em receitas que não levam açúcar ou que usam xilitol e maltitol no lugar.

A seguir, confira cinco receitas de doces fitness para fazer em casa:

Petit gâteau de chocolate low carb

Não há quem resista a um petit gâteau quentinho, recheado com calda e servido com uma bola de sorvete. Nessa versão low carb do doce é usado chocolate diet e xilitol. Veja a receita completa aqui.

Cheesecake sem açúcar

O cheesecake é perfeito nos dias de muito calor por ser uma sobremesa mais leve, fresca e gelada. Essa opção sem açúcar é feita com maltitol, baunilha e frutas vermelhas, ficando quase idêntica a tradicional. Veja a receita completa aqui.

Panna cotta com amêndoas e baunilha

A sobremesa ideal para quem gosta de combinar frutas. Essa panna cotta com amêndoas e baunilha é feita com xilitol e gelatina incolor. Também acompanha morango e calda de morango, trazendo uma sensação refrescante. Veja a receita completa aqui.

Brownie de chocolate sem açúcar

Esse brownie de chocolate sem açúcar é feito com xilitol, manteiga ghee e chocolate 70% sem açúcar, sendo a sobremesa perfeita para quem está de dieta, mas que ama muito chocolate. Veja a receita completa aqui.