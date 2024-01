Após teste, qual é a 3ª melhor mozzarela de búfala do mercado?

A mozzarela de búfala - como o próprio nome já diz - é um queijo à base de leite de búfala, que pode ser facilmente encontrado em potinhos plásticos vedados e refrigerados na área de laticínios do supermercado. Seu sabor delicado a torna o acompanhamento perfeito para pizzas, sanduíches, saladas e outros pratos, mas encontrar um produto de qualidade pode ser um desafio.

Foi pensando nesse público que o Paladar promoveu mais uma edição do Paladar Testou, contando com o auxílio de especialistas para avaliar as principais marcas do produto e eleger quais delas valem a pena investir o dinheiro - que não é pouco, no caso - e levar para casa.

Juntos, Beatriz Samara, da rede de saladas Olga Ri; Diego Sacilotto, da pizzaria La Crosta; Felipe Ebone, do italiano Bosco; Monica Resende, do empório Mestre Queijeiro; e a jornalista Danielle Nagase provaram amostras de seis fabricantes diferentes, considerando aspectos como frescor, textura da massa, qualidade do leite, coloração do soro e nível de sal na composição.

A degustação resultou em um ranking, onde a terceira colocação foi contemplada pela marca Almeida Prado. Oferecida em um pote com bolinhas miúdas, a mozzarela foi considerada muito saborosa pelos jurados, com textura cremosa e sal na medida, deixando de conquistar o topo do pódio apenas por não estar tão fresca - o que não caracteriza defeito.

A lista completa com as demais marcas e avaliações detalhadas pode ser conferida na matéria ‘Qual a melhor mozzarella de búfala do mercado?’, por Danielle Nagase. Leia na íntegra aqui.