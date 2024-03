As melhores padarias de São Paulo para um café autêntico

O café, uma das bebidas mais populares, é um complemento essencial em uma padaria. Apesar da variedade de opções disponíveis, as versões clássicas da bebida ou com misturas comuns são as mais presentes.

Segundo Rodrigo Oliveira, proprietário do restaurante Mocotó, a Padaria Jardim Brasil é reconhecida pela qualidade do seu pingado, o famoso café com leite. Ele sugere saboreá-lo acompanhado do pão de mandioca na chapa, outro destaque do estabelecimento.

Localizada na Avenida Jardim Japão, no bairro Jardim Brasil, a padaria funciona das 6h às 22h, oferecendo uma ampla variedade de opções, desde as tradicionais até os lanches, pizzas e refeições.

Já para Salvatore Loi, do Modern Mamma Osteria, a padaria Casaria, no Jardim Paulista, se destaca como um local onde o café é um dos principais atrativos. Além disso, os folhados, croissants e pães integrais são excelentes opções, e também é possível desfrutar de refeições para diferentes momentos do dia.

Todas essas indicações foram feitas ao Paladar, na matéria escrita por Matheus Mans. Outros chefs renomados também compartilharam quais são suas padarias favoritas de São Paulo. Leia na íntegra.