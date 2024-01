Azeite brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo; veja ranking

O azeite brasileiro Sabiá foi eleito como um dos 100 melhores do mundo e ficou entre o top 10 na lista do EVOO TOP100, concurso que premia os melhores azeites do planeta. A marca brasileira foi a única do país na cerimônia e ficou com a terceira maior pontuação (95 pontos) no ranking.

O De Rústica, da África do Sul, conquistou o primeiro lugar, com 97 pontos. Completam o top 10 outros cinco azeites espanhóis, três italianos e, claro, um do Brasil.

Elaborado com azeites da safra 2023 das fazendas do azeite Sabiá da Serra da Mantiqueira (SP) e da Serra do Sudeste (RS), o Blend de Terroir é um azeite produzido a partir de um corte das variedades arbequina, arbosana, coratina e koroneiki.

O produto venceu nas categorias melhor Blend do mundo e melhor do Brasil, e é o único azeite brasileiro elencado no guia 2024 “World Top 100 Extra Virgin Olive Oils”, do EVOOLEUM.

De acordo com A Casa Vogue, o evento de premiação aconteceu no último dia 16 de janeiro, em Madri, e o troféu foi entregue a Bob Costa e Bia Pereira, produtores do Sabiá.