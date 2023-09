Balneário Camboriú promove circuito gastronômico; veja como participar

Realizado pela Prefeitura de Camboriú, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sebrae, o festival Degusta Camboriú acontece pela segunda vez neste ano entre os dias 28 de setembro e 28 de outubro.

O tema, desta vez, será “Sabores e Memórias: receitas de famílias tradicionais” e destaca a rica história da cidade através de um cardápio exclusivo disponível em 14 restaurantes participantes.

Os estabelecimentos selecionados formam um circuito com representantes de diferentes bairros do município, e através dos pratos originais, eles narram parte da sua história e a importância dos ingredientes regionais.

“As criações foram incríveis, com o auxílio de consultores especializados no desenvolvimento de cardápios e que participa da nossa metodologia de cocriação Sabores e Saberes. E nesta edição tornarmos ainda mais visível ao público esse nosso desejo de fomentar o selo ‘Origem de Santa Catarina’ nos festivais, para que ele entenda de onde partiu cada receita e a relação com a cidade”, diz Carlos Kinchescki, gerente regional Foz do Sebrae/SC.

Desta vez, segundo informações do Visor Notícias, a dinâmica do festival incentivará a visitação aos restaurantes dando selos ao público. Quatro selos diferentes colecionados dão direito a um brinde exclusivo: um prato de porcelada para colecionadores, e os pratos serão vendidos a R$ 26, R$ 36, R$ 39, R$ 56 e R$ 76, dependendo do cardápio.

Saiba quais são os locais participantes do Degusta Camboriú na lista abaixo:

Abelhinhas Doceria Artesanal

Buffalo Bill Hamburgueria

Conceito Vida Saudável

Criativa Padaria

Do Neri Restaurante

Espaço Rural Panaceia

Gran Pani

Gravy Carne Burger BBQ

Mestre da Pizza

Momentos Lanches

Richards Sushi

Sabor Caramelo Café

Top Burguer

Cervejaria Faroeste – cervejaria parceira

