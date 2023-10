Bar Pirex comemora um ano de inauguração com programação especial; veja datas e horários

Localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Bar Pirex comemora um ano de fundação neste mês de outubro de uma forma especial: todas as quartas-feiras um botequista e um chef dos renomados bares da região são convidados para preparar petiscos e batidas exclusivas.

O evento de celebração do estabelecimento com vista para a Praça Raul Soares, um marco icônico da capital mineira, começou no dia 04 de outubro com a Chef Samira Lyrio, do boteco Nada Contra, junto com Filipe Brasil, e na próxima quarta-feira (11) continua com Pablo Gomide e o chef Pedro Mendes, do Moema Bar.

De acordo com o portal O Tempo, já nas semanas seguintes, nos dias 18 e 25, os convidados serão Bolota, do Bolota’s Bar, e Lorena Martins; e Tiago Amaral e Pri Venturim.

Para os interessados em aproveitar o aniversário ou conhecer o Pirex em algum outro dia da semana, o estabelecimento funciona das 18h às 0h de quarta a sexta, aos sábados, das 13h às 0h e aos domingos, das 11h às 17h. Uma hora antes do fim do expediente, o cardápio é reduzido.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Amplie suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Confira sugestões de drinques, sobremesas, lanches e refeições acessando aqui.