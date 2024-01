BBB 24: Maycon, merendeiro da edição, conta seu maior sonho na gastronomia

Maycon Cosmer, o primeiro eliminado do BBB 24, que ficou conhecido como o merendeiro da edição, contou quais são suas pretensões após deixar o programa e revelou que quer crescer na carreira gastronômica.

“Começo a construir novos sonhos, cozinhar com grandes chefs e personalidades da gastronomia é um deles”, contou à Quem. Atualmente, ele é cozinheiro em uma creche de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Ele reforçou que os planos pós-reality são focados na culinária. “Fazer comida é o meu dom, eu abandonei uma carreira no Jornalismo para me dedicar a fazer comida para as crianças, quero muito continuar na área alimentar, é o que eu sei fazer de melhor”, afirmou.

O merendeiro ainda disse que está com um novo quadro em seu Instagram, o “Jantar para o eliminado”, em que oferece uma nova receita para os brothers que deixam o programa ao longo da edição.