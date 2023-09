Bola de queijo de 558 quilos bate recorde no Guiness Book

No Estado de Chiapas, México, dez produtoras de queijo reuniram oitenta trabalhadores para desenvolver o maior queijo Oaxaca do mundo e, assim, quebrar o recorde do Guiness Book. A parceria resultou em uma bola de queijo que ultrapassa meia tonelada, pesando 558 quilos no total.

De acordo com o Mexico News Daily, o quesillo levou cerca de 6 mil litros de leite (pouco mais que 1.580 galões) e demorou quatro horas para ficar pronto, contando com a supervisão de um juiz do Guiness World Records durante o período de preparo para assegurar que os protocolos de higiene, formato e tempo fossem seguidos à risca.

O produto final superou - quase dobrou! - o recorde mundial anterior, cujo queijo pesava 350 quilos, e após os participantes receberem a certificação oficial do feito, todos tiveram o direito de armazenar e levar algumas porções do alimento para casa.

“Aqui em Pijijiapan, as bactérias conspiram a favor dos produtores de queijo. É aqui onde a maior produção desse tipo de queijo ocorre, e é aqui que [os distribuidores] compram [e] colocam os selos, e eles seguem para o centro do país”, afirma Carlos Alberto Albores Lima, prefeito da cidade de Pijijiapan.

