Cheesecake: 3 receitas que vão além das frutas vermelhas

Os cheesecakes são boas saídas para a hora da sobremesa para quem não gosta de receitas doces de sabor acentuadamente açucarado. A combinação da massa de queijo com uma calda de frutas é clássica e oferece contraste nos sabores, com a suavidade do queijo e a acidez das frutas.

Um dos sabores mais reproduzidos entre as caldas de fruta é o com frutas vermelhas, como os morangos, mirtilos e amoras - mas as possibilidades do cheesecake são inúmeras.

Confira abaixo as receitas que separamos para você descobrir três jeitos de fazer o doce para fugir do tradicional:

Cheesecake de manga e maracujá

Cheesecake de manga e maracujá Foto: Rodolfo Regini

O chef pâtissier Francisco Soligon ensina a fazer uma versão do cheesecake com compota de frutas amarelas que é a cara do verão.

Cheesecake de goiabada no pote

Cheesecake no pote da Tartuferia San Paolo. Foto: Rubens Kato

A versão da chef Daiane Chad, da Tartuferia San Paolo, é super prática e tem como estrela a goiabada cremosa.

Tarta basca

Receita original basca, testada pelo 'Paladar',leva cream cheese e nata. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Essa variação de origem espanhola do cheesecake não leva calda e fica bem douradinha por fora, com um sabor que ressalta as qualidades do cream cheese.

Ponto do cheesecake

Para acertar no ponto do cheesecake, o segredo é se atentar à temperatura do forno e na hora de servir. Uma técnica boa para deixar na consistência e cremosidade desejada é fazer a sobremesa em banho-maria, mantendo a umidade do forno no processo.

Você pode conferir aqui as dicas do chef pâtissier Francisco Soligon, do restaurante Nonna Rosa, para não errar mais nessa sobremesa.