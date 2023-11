Chef Janaína Torres Rueda, do A Casa do Porco, faz revelação sobre Jefferson Rueda, após separação

A chef Janaína Torres Rueda, de A Casa do Porco, eleito o 4º melhor restaurante da América Latina nesta terça-feira, 28, contou em entrevista ao El País sobre a sua vida pessoal e profissional.

A chef, que em outubro foi eleita a melhor Chef Feminina da América Latina, revelou que seu então marido, Jefferson Rueda, era quem levava o reconhecimento pelo restaurante: “Levava o crédito do meu trabalho”, disse ao El País. “Eu sempre trabalhei com o Jefferson e nunca tive um problema com ele estar no comando”, comentou.

O casamento chegou ao fim em 2022, após 20 anos de união. Depois do divórcio, ela readotou o seu sobrenome Torres e, agora, assina como Torres Rueda, já que o “Rueda” tornou-se uma marca.

Atualmente, o casal mantém uma relação profissional e A Casa do Porco segue aberta ao público, apesar dos rumores que de que o estabelecimento poderia fechar. E ainda bem que o negócio não foi interrompido, já que, hoje, é considerado um dos melhores restaurantes da América Latina e do mundo.

Janaína segue como a chef do restaurante, incluindo a cozinha de testes e a fazenda de porcos e vegetais orgânicos em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Ela ainda é dona do bar paulistano Dona Onça.

“Eu comecei a querer meu próprio lugar e, aí, minha carreira deslanchou. Foi uma surpresa”, contou a chef.

