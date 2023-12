Churrasco de Ano Novo: como cortar a carne do jeito certo?

Falta menos de uma semana para a celebração do Ano Novo, e se a sua intenção é variar os itens tradicionais da ceia do recém-celebrado Natal, um bom churrasco pode ser a opção ideal para a ocasião.

Típica refeição brasileira, o churrasco é sempre uma boa forma de reunir familiares e amigos, e para se ter carnes suculentas e saborosas, é necessário tomar alguns cuidados como a escolha das peças, dos temperos, do tempo na brasa etc.

Com isso, algo que também merece atenção redobrada é o corte, que influencia muito no nível de suculência das carnes, afinal, dependendo do corte, os bifes podem ficar duros e difíceis de mastigar.

Fabio Lazzarini, chef do Varanda D.inner e sócio da Intermezzo Carnes Especiais, em entrevista para o Paladar com Felipe de Paula, compartilha a dica de ouro para evitar o desastre: cortar a carne no sentido contrário às fibras musculares com uma faca bem afiada, em um ângulo de 90°.

Confira mais dicas para um churrasco perfeito em nosso manual completo, disponível aqui.