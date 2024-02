Churrasco para o Carnaval: saiba como escolher os melhores acompanhamentos

O Carnval oficial de 2024 começa neste final de semana, rendendo a muitos um feriado prolongado, que se estende até a Quarta-Feira de Cinzas. Nessa ocasião, há quem utilize os dias para curtir os blocos de rua, há quem viaje e há quem celebre com o famoso churrasco, reunindo família e amigos para uma refeição farta e descontraída.

Quem escolhe a última opção sabe bem que para fazer um bom churrasco acontecer é preciso, além da seleção das carnes - que são as verdadeiras estrelas do evento - investir em bons acompanhamentos. Nesse momento, é bom apostar em elementos mais elaborados, que vão além da maionese, do arroz branco e da farofa convencional.

Certamente esses acompanhamentos clássicos têm muito valor, mas quem deseja inovar pode conferir excelentes sugestões que vão desde molhos a vinagretes frutadas, que combinam perfeitamente com as peças de carne assada. Elas estão disponíveis na matéria ‘Churrasco perfeito: veja 7 receitas de acompanhamentos fáceis’, por Felipe de Paula, disponível aqui.

Ainda, quem deseja uma boa ajuda no planejamento pode lançar mão de ferramentas como aplicativos de celular voltados para calcular a quantidade de ingredientes antes de ir às compras, conforme aponta o EXTRA, como o Churrascômetro, Embaixador do Churrasco, Calculadora Pif Paf e Calculadora de Churrasco.