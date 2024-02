O chef parrillero Chico Mancuso, sócio do Rincon Escondido Parrilla, é especialista no assunto e destaca que a parrilla uruguaia e argentina apresentam poucas diferenças em relação ao churrasco típico brasileiro. “As diferenças são pouquíssimas, o que muda o carvão. Enquanto no Brasil utiliza-se o carvão de eucalipto, que produz bastante chama e apaga rapidamente, na Argentina e no Uruguai, utilizamos quebracho, que é uma lenha com pouca chama e que permanece como brasa por mais tempo”.

Controle sobre o fogo

A churrasqueira brasileira não é aberta como a parrilla, uma vez que é preciso manter um fluxo de oxigênio específico no churrasco do Brasil, para que o carvão renda por mais tempo. O controle do fogo, portanto, é menor, exigindo que o churrasqueiro movimente a carne mais vezes para evitar que queime ou que não cozinhe de maneira correta. Enquanto isso, no Uruguai e na Argentina, o controle do fogo se dá com a movimentação das brasas.

Assando a carne

No Brasil, a carne fica de 30 a 50 cm de distância das brasas. Já na parrilla, a distância para assar a carne é menor, de 15 a 18 cm de altura.

