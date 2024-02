Descubra qual é o melhor pão de alho para churrasco

O pão de alho é o elemento que mais agrada paladares no churrasco, sendo querido até mesmo pelos que não consomem carne - o que o torna o acompanhamento indispensável da refeição. É por esse motivo que a escolha de um produto de qualidade, no caso dos que optam pela versão congelada e pré-pronta, é praticamente uma urgência.

Para ajudar nessa busca pela melhor marca de pão de alho, o Paladar realizou mais um teste às cegas, dessa vez contando com a avaliação dos especialistas Patrick Ambrogi, Rodrigo Chaluppe, Mariana Weber, Antonio Mirandez e Fábio Lazzarini. Juntos, eles degustaram pães em formato baguete e no sabor tradicional de seis das principais marcas do mercado.

As amostras foram todas preparadas em uma grelha e servidas em seguida, e tiveram como critérios de avaliação sabor, aroma, aparência (depois de prontas) e quantidade de recheio.

Após a degustação, os resultados foram organizados em um ranking, e o destaque da categoria foi o pão de alho da marca Zinho, que, depois de assado, apresentou uma casca dourada e atrativa, com interior saboroso e suculento. Sua textura foi considerada perfeita pelos jurados e o sabor, muito agradável.

O ranking completo e a avaliação detalhada do júri podem ser conferidos na matéria ‘Qual o melhor pão de alho para o churrasco?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.