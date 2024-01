Janeiro chegou e é tempo de aproveitar o melhor do verão: sol, praia e comidinhas leves e refrescantes. Neste caderno, te damos opções de receitas fáceis e práticas que são ótimas para os dias de calor, seja como sobremesas, entradinhas ou até pratos principais. Veja cinco receitas deliciosas para enfrentar o calorão este mês:

Raspadinha de abacaxi

Raspadinha de abacaxi Foto: Ana Bacellar

Perfeita para a criançada, esta delícia de abacaxi leva também suco de limão e hortelã, dando uma refrescância sem igual para as férias. Ótima para compartilhar, rende oito porções e é fácil e simples de fazer.

Confira a receita

Tartar de atum

Tartar de atum Foto: Gladstone Campos

Um clássico bastante sofisticado, o tartar de atum também pode ser figurinha garantida nas suas férias na praia. Com palmito, cogumelo shitake e molho tarê, o saboroso atum cru traz frescor e um sabor marcante para este prato frio.

Confira a receita

Pavlova de Pitanga

Pavlova de pitanga Foto: Tomás Rangel

Esta sobremesa vem diretamente da Nova Zelândia e mistura-se à tão tropical pitanga em uma pavlova levinha, que não pesa no estômago e é ótima para adocicar o almoço e logo depois sair para aproveitar o mar e a areia.

Confira a receita

Ceviche mixto

Ceviche Mixto do Rinconcito Peruano Foto: Luis Vinhão

O ceviche é um prato típico da culinária peruana que leva peixe e frutos do mar crus marinados em suco de limão ou de outras frutas cítricas similares. Nesta versão, esta delícia gelada perfeita para o verão fica ainda mais completa com diversos tipos de proteínas: leva um mix com salmão in natura, camarões, polvo e lula.

Confira a receita

Sopa fria de melão

Sopa fria de melão Foto: Mário Rodrigues

Um jeito diferente de comer melão e de tomar sopa, esta receita simples e fácil serve como entrada ou até mesmo como prato principal. A escolha certa para o verão, fica pronta rapidinho e é muito refrescante.

Confira a receita