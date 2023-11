Confira 3 receitas de picolés caseiros para fazer nos dias quentes

Com a onda de calor que atinge o sudeste do Brasil, os sorvetes e picolés são ótimas opções para ajudar a a se refrescar.

Pensando nisso, o Paladar preparou uma seleção de picolés deliciosos com ajuda da chef Heloísa Bacellar, do Na Casa da Helô, que podem ser feitos em casa com ingredientes frescos, como frutas e grãos.

A seguir, confira três sugestões de receitas de picolés para reproduzir em casa:

Picolé caseiro de banana

A receita da chef Heloísa Bacellar traz um sabor naturalmente doce e com uma estrutura firme, que ao mesmo tempo se torna cremosa na boca. O doce é o preparo perfeito para aproveitar aquelas bananas maduras que estão esquecidas na fruteira.

Picolé de salada de frutas

Essa receita apresenta um jeito refrescante e diferente de incluir mais frutas na dieta. Você pode montar sua própria combinação de frutas para colocar no picolé, mas a chef recomenda manter a banana como base da sobremesa, pela cremosidade, estrutura e açúcar natural que ela oferece.

Picolé de creme de avelã

Essa receita fica pronta em poucos minutos, sendo necessário esperar um tempo maior apenas para esperar os picolés firmarem no congelador. Podem ser usadas tanto a Nutella, uma das marcas mais conhecidas, como outras versões mais artesanais do creme de avelã para incluir no preparo, que tem um resultado cremoso e ao mesmo tempo refrescante para os dias de calor.

Receitas testadas e aprovadas

