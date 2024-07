Chocolate viral de Dubai? Conheça mais da barra que alcançou 1,6 milhões no Tiktok

As barras de chocolate viral de Dubai, que estão tomando conta do Tiktok, são famosas pelos seus recheios inusitados. A expressão “Can’t Get Knafeh Of It”, é uma brincadeira com a expressão em inglês “can’t get enough of it”, que traduzido livremente significa “não consigo parar de querer”.

O Knafeh é uma popular sobremesa do Oriente Médio. O doce é feito com camadas finas de massa filo ou semolina, recheado com queijo ou creme e regado com calda de açúcar perfumada com água de rosas ou flor de laranjeira.

A Fix Dessert Chocolatier tornou-se uma sensação na plataforma, conquistando uma legião de seguidores com vídeos que destacam suas deliciosas criações. Além disso, os recheios são diversos. Desde massa filo, creme de baunilha ou chá e biscoitos.

De acordo com a CNN Travel, os nomes criativos, inventados pelo marido de Hamouda, dona da marca, e os sabores exclusivos do Oriente Médio, como tâmaras, karak, inclusive o knafeh são exemplos do sucesso.

Quem está por trás?

Sarah Hamouda é a dona do FIX que significa “freaking incredible experience” (experiência incrível e assustadora). Diretamente de Dubai, a loja só têm essa localização. Segundo Sarah, ela não esperava o sucesso.

“Para ser honesta, em nenhum momento pensei que isso se tornaria global”, disse Hamouda, acrescentando que recebeu mensagens e respostas em vídeo de pessoas do Canadá à Argentina e à Romênia. “É uma loucura o que está acontecendo”.

Para se ter uma ideia, as barras são feitas com as mãos, por isso, há um limite na quantidade de produção. “Para mim, é muito importante (manter) a qualidade e os ingredientes dos nossos produtos”, revelou sobre o cuidado com o chocolate viral de Dubai.

Confira

Onde comer em Dubai?

Na matéria da repórter Fernanda Meneguetti do Paladar, ela revelou alguns restaurantes bem avaliados em Dubai. A classificação foi gerada pelo Guia Michelin Dubai que anunciou no começo do mês de julho os 106 restaurantes de sua seleção 2024.

Contudo, o Guia não contemplou nenhum dos estabelecimentos com três estrelas. Mas, mesmo assim Dubai segue sendo o local que reúne os chefes mais conhecidos e aclamados no mundo. Nomes como Gordon Ramsay, Mauro Colagreco, Anne-Sophie Pic, José Avillez, Gastón Acurio, fazem sucesso na gastronomia.

Confira dois restaurantes dessa lista:

Trèsind Studio

Kofta kebab e curry de marmelo na flor de Himanshu Saini, único chef indiano com duas estrelas Michelin Foto: Kelly Saden | Trèsind Studio

Neste restaurante o chefe indiano Himanshu Saini, trata seus clientes como verdadeiros deuses. Segundo, o Guia, os pratos apresentam algumas variações como noodles de cogumelos, na sua versão de kebab e no tortellini de gorgonzola dolce em pandhra.

21 Grams

Em fatias ou inteira, a burek de queijo caseira é assinatura do 21 Grams, em Dubai Foto: Stasha Toncev

Segundo o Guia, o bistrô balcânico oferece pratos tradicionais da Sérvia com ingredientes locais, como peixes e camarões do Golfo Pérsico. O ambiente é acolhedor e tem um toque hipster.