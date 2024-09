Conheça os melhores botequins com grife no Rio de Janeiro

Botequim de grife é uma nova forma de enxergar esses bares descolados que estão atraindo uma série de clientes na cidade carioca. Esses estabelecimentos são uma mistura dos grandes bares clássicos do Rio de Janeiro com uma decoração à moda antiga, onde azulejos e ladrilhos fazem parte do cenário, ao lado das lousas escritas a giz com menus e pratos do dia com nomes de chefs bem conhecidos nos lugares mais populares do RJ.

Pensando nisso, o jornalista Bruno Agostini escreveu em seu blog “Seleção Carioca”, algumas indicações de lugares que você deve conhecer no Rio de Janeiro. Segundo o especialista, esses botequins com grife começaram a ganhar força mesmo a partir do sucesso dos Rainhas e Princesas, de Pedro de Artagão, que praticamente inauguraram essa tendência nos tempos atuais de pós-pandemia. Por isso confira abaixo algumas indicações:

Rainhas e Princesas

Vale ressaltar que esse famoso bar do Leblon também abriu uma nova casa em São Paulo no mês passado. Inclusive, Bruno compartilhou um pouco sobre o menu e fez uma comparação entre os dois estabelecimentos. Saiba mais neste link.

Tim tim

Essa outra sugestão do especialista, é de Rafa Gomes, campeão do Masterchef 2018. Inclusive no menu ele apresenta uma das sobremesas que apresentou durante o programa.

Jurubeba

Por fim, a última indicação é o Jurubeba que vai ter a sua estreia em outubro, em Botafogo, do chef Elia Schramm. Segundo Bruno, o menu ja foi compartilhado pelo chef. “Vamos ter comida de boteco de fogão, de panelada. Caldinho de feijão, mocotó, moela na pressão com Caracu e passaralho, obviamente. Vai ter pastel de camarão, croquete de carne assada, baião-de-dois, costelinha na cachaça e mel de engenho com feijão tropeiro”, contou.

A nova aposta do chef que já comanda mais de quatro restaurantes é trazer a melhor comida de boteco carioca e de Belo Horizonte.

