Davi prepara bolo de aniversário para Rodriguinho e causa dúvida sobre a Xepa

O cozinheiro eleito do Big Brother Brasil, Davi, que costuma preparar as refeições na casa, preparou um bolo de aniversário para a Rodriguinho, que completa 46 anos nesta terça-feira (27).

Davi comentou com Pitel e Wanessa que estava preparando um bolo para comemorar o aniversário do brother e pediu que avisassem Rodriguinho para cantarem “parabéns” após o Raio-X.

“Amanhã de manhã, a gente já fala com Rodriguinho se ele vai querer comer o bolo, para fazer, porque na Xepa não tem condições dele fazer o bolo. Eu já fiz o bolo, já está pronto. Depois do Raio-X, do café da manhã, aí junta todo mundo aqui e bate o ‘Parabéns’”, disse o brother.

No entanto, após Davi se afastar, Wanessa riu da situação e Pitel afirmou que o pagodeiro iria “querer morrer primeiro”. “Não deu nem parabéns, vai fazer bolo para quê?”, questionou Wanessa.

Pelas regras do programa, Rodriguinho não pode comer o bolo feito por Davi por estar na Xepa, e a receita ter sido feita com ingredientes do Vip. Caso isso aconteça, pode acabar gerando uma penalização e casa todo pode entrar para o “Tá com Nada”, em que a quantidade de comida é limitada para todos. Durante a madrugada, essa possibilidade foi lembrada por algumas pessoas que buscavam alternativas.

Ao saber do bolo de Davi, Rodriguinho chorou e foi consolado por aliados. Os dois participantes tiveram um embate no último Sincerão. O brother recusou o parabéns e o bolo.

“Davi veio para mim de cantar parabéns... Não é assim. Não quero p*rra nenhuma, rapaz”, disse. “Se você gosta de uma pessoa, você vai e faz, eu não sou o velho babaca. Bia e Isabelle me deram parabéns porque estava segurando a porta do Confessionário, não preciso disso, não dá”, acrescentou o pagodeiro ao desabafar.