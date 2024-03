Descubra a bebida ideal para perda de peso: suco de fruta ou refrigerante zero?

Na matéria do Estadão escrita por Thaís Manarini, o endocrinologista Bruno Halpern revela que o refrigerante na versão zero açúcar pode fazer parte inicialmente de uma dieta, assim como o suco natural também pode ser incluído na alimentação do emagrecimento.

Uma das diferenças está no sabor doce do refrigerante, que neste caso não satisfaz o desejo por açúcar do organismo e pode ser um risco para o consumo de outros alimentos não adequados -sem contar que é um ultraprocessado.

Além disso, Lara Natacci, doutora e mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), também observa que esta categoria de bebida não contém nutrientes, ao contrário do suco natural.

Ou seja, não é que o refrigerante zero açúcar não possa fazer parte de uma estratégia, mas ele apresenta mais riscos e não oferece nutrientes. Por outro lado, o suco de fruta pode contribuir para o processo de emagrecimento, fornecendo também substâncias benéficas ao nosso organismo.

Apesar das várias opções disponíveis no mercado, a nutricionista Juliana Watanabe, na matéria de Regina Célia Pereira para o Estadão, indica que é melhor optar pelos sucos nas versões integrais, sem conservantes ou açúcares.

PUBLICIDADE

Se você está em dúvida sobre qual marca escolher, o Paladar contém duas matérias de Danielle Nagase que descrevem as melhores opções de sucos do mercado segundo especialistas, tanto nos sabores laranja, leia na íntegra aqui, quanto uva, saiba mais.