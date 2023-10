Você sabe o que é garum? Conheça o ‘ketchup do Império Romano’ servido no Brasil

Algumas tendências se repetem em determinadas épocas. Não faz tanto tempo assim, roupas e séries televisivas dos anos 90 eram largamente consumidas pelos jovens, filmes e músicas inspiradas na estética da década de 80 eram constantemente lançados, e até receitas culinárias antigas ganham seu destaque viralizando nas redes sociais.

E um desses revivals têm acontecido nas cozinhas profissionais tanto do Brasil quanto do exterior, e a tendência anda chamado atenção por remontar tempos bem antigos. O elemento em questão é o garum, um condimento escuro e picante feito com vísceras fermentadas de peixe utilizado por gregos, fenícios e romanos durante a Antiguidade para temperar carnes, aves, peixes e até vinho.

Danielle Nagase e Patrícia Ferraz detalham a história e o processo de retomada de utilização desse molho milenar na gastronomia na matéria ‘Popular na Antiguidade, molho garum retorna às cozinhas profissionais’, que pode ser lida na íntegra cliando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

