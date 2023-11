Descubra os benefícios únicos do pão com fermentação natural

Alimento milenar, o pão é um item extremamente popular que foi criado no Egito Antigo e até hoje é consumido diariamente em grande parte das refeições, fazendo parte do café da manhã, do lanche da tarde ou até substituindo almoço e janta.

Como toda receita que se torna famosa, o pão possui inúmeras versões, cujos ingredientes de composição podem ter diferentes combinações, mas ainda é o processo de fermentação natural que resulta nos pães mais macios, leves e saudáveis.

Também chamado de massa madre ou levain, o fermento natural nada mais é do que uma colônia de microrganismos que, quando misturada com água e farinha, conferem crescimento à massa.

Além disso, o fermento natural confere muito sabor uma série de benefícios a quem consome, e alguns deles foram descritos e explicados na matéria ‘Dia do Pão: conheça os benefícios dos pães feitos com fermentação natural’, que pode ser lida na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

