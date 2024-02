Descubra qual é a maionese campeã em degustação às cegas que testou 8 marcas

Um dos ingredientes mais requisitados nos sanduíches é a maionese, que traz além de sabor, a cremosidade necessária que combina com o recheio principal. O produto pode ser encontrado pronto no supermercado ou ser feito em casa.

Em busca de ajudar os consumidores, o Paladar resolveu realizar um teste com as marcas de maionese industrializadas mais encontradas nos supermercados. Para isso, um time de jurados foi convidado a provar às cegas oito amostras do produto.

Na avaliação, os especialistas levaram em conta características como cor, aroma, textura e, claro, sabor. O critério principal foi a busca por um sabor nostálgico e caseiro.

Ao final do teste, o júri concluiu que a maionese da Heinz é a melhor do mercado. O produto apresentou sabor equilibrado, com textura firme, aroma adocicado, acidez delicada e tempero no ponto certo, além de ser o industrializado mais próximo da versão caseira, critério principal avaliado pelos especialistas.

Para conferir o ranking com todas as marcas testadas pelo Paladar e a opinião dos jurados sobre cada uma delas, leia a matéria completa.