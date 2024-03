Dicas essenciais para evitar a ressaca

Uma das matérias que compôs o jornal impresso do Estado de S.Paulo no último sábado (16), no caderno de Bem-Estar, abordou um tema que faz parte do que se consome em larga escala no Brasil: bebida alcoólica.

Itens como cerveja, vinho, uísque e cachaça, entre outros destilados, integram momentos de comemoração, descontração e muita interação social que intercalam períodos de trabalho e descanso, e o exagero leva a uma exaustiva e fatídica consequência: a ressaca.

Quem já passou por esse efeito colateral e sofreu com sintomas como náuseas, dores de cabeça, fadiga, dores no corpo, entre outros, para evitar sentir coisas parecidas, pode acabar caindo facilmente em ‘métodos’ para evitá-lo, inclusive cair em crenças que não possuem nenhuma comprovação cienfítica de benefícios, como tomar cerveja antes de beber vinho para reduzir o mal-estar do dia seguinte.

Existem poucos estudos que comprovem a eficácia ou o dano desse macete popular, mas um em específico, publicado em 2019 pela Helios University Hospital Wuppertal, na Alemanha, revelou que a ordem do consumo pouco altera os efeitos da ressaca. O que mensura a gravidade do mal-estar após a bebedeira é a capacidade de cada organismo processar o álcool ingerido.

Embora não haja um método específico para reduzir consideravelmente os danos do álcool a não ser não consumi-lo, alguns cuidados podem ser tomados. O primeiro deles é ingerir água antes e durante o período em que se estiver tomando a bebida alcoólica. Isso auxiliará na manutenção da hidratação e diminuirá a capacidade de virar copos e mais copos de drinque.

PUBLICIDADE

O segundo deles é investir em uma boa alimentação antes de beber, do contrário, maior será o nível de intoxicação. Agora, caso você tenha passado por uma noite daquelas e esteja sentindo tudo o que a ressaca dá direito, confira algumas receitas de bebidas para curá-la através da matéria ‘5 bebidas para curar a ressaca após bebedeira’ e também uma lista de alimentos recomendados para consumir durante esse período através da matéria ‘3 alimentos que te ajudam a combater a ressaca’.