Em vídeo, Carolina Dieckmann celebra aniversário e acaba derrubando o próprio bolo

Neste sábado (15), a atriz Carolina Dieckmann completou 45 anos de idade e reuniu amigos e familiares para celebrar a ocasião em uma pequena festa. A hora de cantar parabéns foi marcada por um pequeno infortúnio: a atriz, sem querer, acabou derrubando o bolo inteiro no chão.

O incidente foi contornado com o bom-humor de todos os presentes, incluindo a aniversariante, que postou o registro do episódio em vídeo na sua conta do Instagram. “E o primeiro pedaço de bolo foi... Pro chão”, brincou na legenda da publicação.

Infelizmente, alguns internautas não enxergaram o episódio com bons olhos e começaram a repercutir negativamente. “Comecei a ver uns comentários maldosos dizendo que joguei de propósito o bolo. Fico pensando, estou muito feliz, isso não me abala, mas isso me preocupa. Que pensamento feio achar que joguei meu bolo de propósito no chão. Não, eu não joguei meu bolo de propósito no chão, nunca faria isso”, rebateu em seus stories.

Ainda, Carolina acrescentou que todos os convidados comeram o bolo, mesmo após a queda, e nenhuma comida foi desperdiçada. “Todo mundo comeu o bolo. O vídeo que postei, se vocês olharem, o bolo caiu em pé. Todo mundo comeu o bolo. Não teve desperdício de comida. Teve um acidente de um momento alegre e foi tão mágico que o bolo deu uma cambalhota e caiu em pé”.

A atriz finalizou agradecendo pelo restante das mensagens carinhosas de seus seguidores a parabenizando. “Obrigada pelas demonstrações de carinho, estou me sentindo muito amada. Não só pelas pessoas que conheço, mas pelo monte de gente que não conheço”, disse.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Para os brasileiros, festa de aniversário pode ser sinônimo de uma coisa: brigadeiro! O Paladar possui receitas exclusivas desse delicioso docinho, e você pode conferir 3 versões, de sabores diferentes, acessando aqui.