Especialistas testam e elegem a 2ª melhor marca de pão de alho do mercado

Carne na brasa é a verdadeira estrela do churrasco, mas se tem um ingrediente que com toda certeza faz tanto sucesso a ponto de poder se classificar como vice-campeão é o pão de alho, que agrada adultos, crianças, e até quem não come carne pode ser contemplado na ocasião.

A guarnição muito saborosa pode ser feita em casa, mas, para quem opta por praticidade, opções pré-prontas não faltam. Nos congeladores dos mercados rua a fora encontram-se pães de alho em diversos formatos, sabores, marcas e preços, e é claro que com essa variedade toda o consumidor pode acabar pagando por uma experiência ruim.

Para evitar isso, o Paladar reuniu especialistas em panificação para testar e avaliar seis marcas diferentes de pão de alho. As amostras foram preparadas em uma grelha e degustadas logo em seguida, tendo como aspectos a serem observados a crocância, aspecto visual, quantidade de recheio e sabor.

Após a etapa de degustação, o júri chegou à conclusão de que a segunda melhor marca de pão de alho é a Swift, por realmente entregar o recheio cremoso que afirma na embalagem. Sua baguete é crocante e dourada por fora, e o miolo é molhado na medida certa, dando um sabor de alho fresco “com uma acidez interessante, que faz salivar”, conforme afirma um dos jurados.

Veja o ranking completo, bem como os detalhes da avaliação dos jurados na matéria ‘Qual o melhor pão de alho para o churrasco?’, por Danielle Nagase

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.