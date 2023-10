Especialistas testam e elegem as melhores cervejas sem glúten do mercado; descubra o top 3

Se você é um amante da cerveja, certamente já notou que no mercado existem diferentes versões do produto: IPA, Pilsen, Lager, saborizada... Muitas são as opções, até mesmo para quem tem restrições alimentares, como a cerveja sem álcool e a sem glúten, voltada para celíacos que não desejam abrir mão da bebida.

Foi pensando nesse grupo - que corresponde a 1% da população mundial, de acordo com os dados da OMS - que o Paladar reuniu especialistas para avaliar quais marcas oferecem as melhores cervejas sem glúten do mercado.

Foram encontradas seis marcas da bebida com o teor de glúten abaixo de 20 partes por milhão, e todas pertenciam à família das lagers. Ainda existem opções gluten free nas versões IPAs, APAs, Red Ales, Porter e Weiss, mas essas não foram encontradas em quantidade suficiente para compor outro painel.

Os produtos passaram por sete critérios desenvolvidos pelos especialistas Luís Celso Junior, Kathia Zanatta, Natanael Bertholo e Yumi Shimada, que é co-criadora da cervejaria Japas e celíaca. Os critérios foram: aspecto visual, formação e persistência da espuma, aroma, sabor, carbonatação, aftertaste (retrogosto) e drinkability (que indica se a cerveja é fácil ou difícil de ser bebida).

Após degustarem as amostras das seis marcas às cegas, o júri montou um pódio com as três melhores cervejas. A primeira foi a Farrapos Sem Glúten - Pilsen, por seu amargor na medida certa, boa carbonatação, aroma equilibrado entre lúpulo e bom encorpamento. Em segundo lugar entrou a Michelob Ultra, que tem alta carbonatação, é fácil de ser ingerida, mas tem pouco amargor e aroma mais sutil do que deveria, deixando-a “sem personalidade”, como aponta um dos jurados.

Por fim, o terceiro lugar foi atribuido à Motriz - Bierinbox. O produto tem um aroma de malte e um amargor muito agradável, além de ser bem carbonatado, leve e refrescante, entretanto apresenta alguns sinais de oxidação. Para consultar o ranking e a avaliação completa dos jurados, leia na íntegra a matéria ‘Qual é a melhor cerveja sem glúten do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.

