Fuja do óbvio! Confira 3 ideias de drinques diferentes para comemorar o Carnaval

Fevereiro já chegou para o ano de 2024, e com ele o agito da maior festa do país, o Carnaval, que envolve muita música, fantasias espalhafatosas, purpurina, desfiles, blocos de rua e, claro, folia.

Nesta ocasião, faz parte do costume de muitos comemorar com as melhores combinações que as bebidas alcoólicas como gim, cerveja, vodca, rum, saquê e espumante têm a oferecer. E se você procura por ideias de drinque que variem dos clássicos gim-tônica e caipirinha, veio ao lugar (ou matéria) ideal! Confira, abaixo, três sugestões saborosas e incomuns:

Granita de gente grande

Feito com espumante e sorbet de limão siciliano, esse coquetel refrescante tem um sabor semelhante à raspadinha italiana. Confira a receita aqui.

Caju amigo

À base de vodca, esse drinque criado pelo barman Guilherme Ribeiro dos Santos leva suco e doce de caju em calda. Aprenda a reproduzi-lo aqui.

Gingin mule

Considerado ‘primo’ do mojito, o gingin mule mistura uma dose de gim com refrigerante de gengibre e suco de limão. Veja as instruções aqui.

