Gim-tônica: relembre as 3 melhores marcas eleitas por Paladar

Basta uma rápida olhada na cartela de drinques e coquetéis de qualquer restaurante ou bar para encontrar, entre as opções, uma taça de gim-tônica. A bebida que mistura o destilado com água tônica é extremamente popular no mundo da mixologia, e seu gosto agrada os mais diversos paladares.

Por ser tão famosa e consumida, existe na grande indústria alimentícia a versão industrializada da bebida, oferecendo praticidade ao consumidor. E com o intuito de saber se a praticidade caminha com a qualidade, o Paladar promoveu mais um de seus testes.

Cinco especialistas se reuniram para testar sete das maiores marcas do mercado levando em consideração sabor, carbonatação e a proximidade com a versão artesanal do drinque, e os produtos que renderam as melhores avaliações foram:

Tanqueray (1° lugar)

Jugle Gin (2° lugar)

Easy Booze (3° lugar)

O ranking completo com as avaliações detalhadas do júri pode ser conferido na matéria ‘Gim-tônica pronto para beber’, por Renata Mesquita. Veja na íntegra aqui.