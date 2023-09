‘Girl dinner’: tendência do TikTok revela costumes alimentares peculiares; entenda como funciona

Há alguns bons meses, uma das tendências que tem circulado no TikTok é a chamada “girl dinner” (jantar de garota, em tradução livre), onde várias mulheres gravam vídeos para a plataforma mostrando os pratos inusitados que costumam comer à noite.

De acordo com a revista Women’s Health, a ideia partiu de Olivia Maher, uma usuária que defende que as ‘sobras’ de comida que ficam armazenados na geladeira podem se unir criativamente em uma ótima refeição.

A fala de Maher transformou-se em uma música divertida que tem sido replicada várias vezes desde então, com inúmeras internautas ao redor do mundo registrando as estranhas combinações que fazem com os alimentos, como cenoura com pasta de amendoim, queijo, ovos cozidos e morangos, entre outros itens.

Veja alguns exemplos:

Seguindo o clima ‘girl dinner’, novas ideias para preparar um bom jantar sem grandes esforços ou muito tempo de preparo são sempre bem-vindas. Foi pensando nisso que o Paladar separou 10 receitas para fazer uma refeição rápida. Confira-as aqui.