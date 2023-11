Itambé é a melhor marca de leite condensado do mercado; confira a opinião dos especialistas

O leite condensado é um ingrediente muito utilizado em sobremesas brasileiras clássicas, como pudim, brigadeiro, doce de leite, e também utilizado puro como guloseima ou acompanhamento em porções de salada de frutas e açaí doce. Fato é que muitas são as possibilidades para essa iguaria, ao mesmo passo que muitas são as opções da versão industrializada no mercado.

Afim de saber quais marcas, oferecem melhor qualidade ao consumidor, o Paladar reuniu cinco confeiteiros para testar os leites condensados de oito fabricantes diferentes. Dessa vez, a avaliação foi feita de um modo diferente: os produtos além de analisados sozinhos, tiveram sua performance acompanhada durante e após a produção de porções de brigadeiro.

Rendendo um brigadeiro com muita maciez, aparência brilhante e textura sedosa, o leite condensado Itambé foi eleito o campeão da lista. Feito com leite integral, seu sabor remete ao leite em pó e, para alguns jurados, desperta uma memória afetiva, um “gostinho de infância”.

Receitas testadas e aprovadas

