Lomo a lo pobre: veja como os chilenos preparam o bife a cavalo

Carne suculenta coberta por um ovo frito com gema mole escorrendo por cima do filé… como resistir a um bom bife a cavalo? Presente no cardápio do almoço dos bares e restaurantes brasileiros, podendo comumente compor os PFs, o nosso bife a cavalo tem um primo muito parecido nos andes.

O lomo a lo pobre, encontrado nos restaurantes e nas casas chilenas e peruanas, segue um padrão muito parecido com o velho conhecido bife a cavalo, tendo componentes principais a carne bovina (lomo, que corresponde ao filé mignon) e os ovos fritos, geralmente também servidos com gema mole.

Utilizar o arroz como acompanhamento também é comum para o lomo a lo pobre, mas os chilenos adicionaram um ingrediente a mais para comer juntamente a essa receita. Trata-se de cebolas fritas, quase caramelizadas, e a intenção é comer a carne, o ovo e um pouco de cebola na mesma garfada.

