MasterChef Brasil: Última eliminada rebate a má fama do programa

O último episódio de MasterChef, na terça-feira, 22 de agosto, contou com a presença do chef Alex Atala, e os itens da sua geladeira se tornaram o tema da prova eliminatória, onde os participantes tiveram de elaborar pratos com as sobras refrigeradas e sortidas.

Dielen foi a última eliminada do MasterChef Brasil. Após preparar uma galinhada com alimentos que sobraram na geladeira, os jurados falaram que a cozinheira se manteve na zona de conforto, já que havia feito o prato anteriormente.

Quando convidada a participar do QG MasterChef, Dielen comentou sobre sua eliminação e rebateu a fama que tem de ser ríspida. Confira a conversa: