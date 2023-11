MasterChef+: Candidata revela que o programa mudou a sua vida

O MasterChef Profissionais chegou ao fim na semana passada, mas engana-se quem pensa que vai terminar o ano longe do reality show gastronômico mais popular do Brasil, pois nesta última terça-feira (21) estreou a nova temporada do MasterChef+, spin off que reúne cozinheiros amadores acima de 60 anos de idade.

O episódio exibiu os candidatos na fase das seletivas com ênfase nos aprovados, que compõem o time oficial dos doze participantes da temporada. Entre eles estava a mineira Maria do Carmo, que trouxe aos jurados sua sobremesa chamada Pêra Delícia, que leva pêra cozida em caramelo coberta com massa folhada e chantilly.

O prato foi finalizado e montado em 10 minutos e a cozinheira, que trabalha com massagem terapêutica, garantiu: “Eu tô vibrando que vocês vão gostar”. E não foi para menos, o doce agradou o paladar dos jurados e rendeu a ela o cobiçado avental de competidor.

“Esse MasterChef mudou a minha vida. É a primeira vez que saio de casa sozinha, que eu viajo sozinha, que eu fui procurar um restaurante para almoçar sozinha [...] não tenho o costume de fazer isso, eu fazia com as meninas [minhas filhas]”, disse enquanto preparava o prato em trecho de vídeo registrado no Band.com.

A iguaria saborosa arrancou grandes elogios dos jurados, deixando Maria com lágrimas nos olhos e saltitante de alegria. “Essa pêra te abraça, te massageia o corpo inteiro, a alma, o coração”, disparou Helena Rizzo.

